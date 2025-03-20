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Депутат Василькова: дефицит кадров в химической отрасли сократится на 90%

Депутат Василькова: дефицит кадров в химической отрасли сократится на 90%

Федеральный проект "Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии" позволит сократить дефицит кадров в химической области на 90% к 2030 году, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции "Единая Россия" Мария Василькова в рамках планерного заседания VI международного форума "Ресурсы роста.

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