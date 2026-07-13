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Bitcoin at 58,000 Support Buy the Dip or Trapdoor Lower?

Bitcoin at 58,000 Support Buy the Dip or Trapdoor Lower?

Bitcoin at 58,000 Support Buy the Dip or Trapdoor Lower? Micro Bitcoin Futures CME_DL:MBT1! EdgeClear Bitcoin's Rollercoaster July Fed Whiplash, ETF Outflows and War Drums in the Gulf Bitcoin has spent the past month whipsawing between fresh macro pressure and short lived relief rallies, and the headlines behind the move matter as much as the chart itself.

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