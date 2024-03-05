Российские войска выбили противника с укреплённых позиций южнее Георгиевского пруда на Кураховском направлении

Российские войска продолжают продвижение на Кураховском направлению. Несмотря на то, что в этом районе проведения СВО уже оттепель и раскисший чернозём изрядно затрудняет действия в наступлении, ВС РФ продавливают оборону противника и продвигаются вперёд.
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