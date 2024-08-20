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  • Сергей Андросов
    Сходи на рынок и купи мозги, хотя бы куриные!"А зачем вы и ваш...
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Указ правильный, но есть вопросы...

Самая   важная   невоенная  (хотя   как  невоенная   -  война  сейчас     идёт   на  всех  фронтах  и  отнюдь  не только  на  Украине)     новость  понедельника  -   это  то,  что   Президент    подписал   указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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