«РВ» показала фото воронки у ЗРК Patriot в аэропорту Киева

Военные корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали спутниковый снимок воронки, которая образовалась после удара ВС РФ рядом с пусковой установкой зенитного ракетного комплекса Patriot в международном аэропорту Киева (Жуляны).
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