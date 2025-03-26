В Белгородской области погибла военкор Первого канала

При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.<strong>Военный корреспондент Первого канала Мария Прокофьева погибла в Белгородской области при «исполнении профессионального долга».
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