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Антон Квитковских: «Локо» планирует закончить серию с ЦСКА в Краснодаре»

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских после победы над ЦСКА (3-2) в пятом матче полуфинала Лиги ВТБ рассказал о преображении команды и намерении завершить серию в следующей встрече.

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