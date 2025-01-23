23.01.25==«Посмотрим, как все сложится». Трамп высказался о дальнейшей военной поддержке Киева и раскритиковал Евросоюз

Трамп изучит вопрос поставок оружия Украине, но не исключает их прекращение Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации) Президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив при этом их прекращения.
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