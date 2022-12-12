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Ни пройти ни проехать: еще более мощный снегопад накроет Петербург в понедельник вечером

Город только начал свою встречу с атмосферным фронтом. Центр циклона пока еще приближается к Минску. Снегопад будет беспрерывно идти в Петербурге на протяжении первой половины дня, а к вечеру станет еще более интенсивным.

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