НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после ЧМ-2026, сообщила девушка Сенеси: «Тут персонализированная чашка, сумка и большой калебас»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнерам по команде после ЧМ-2026 . Футболистка Келси-Роуз Бауэрс, девушка защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси, показала персонализированный набор для мате, который Месси подарил игрокам национальной команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии