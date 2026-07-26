Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после ЧМ-2026, сообщила девушка Сенеси: «Тут персонализированная чашка, сумка и большой калебас»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнерам по команде после ЧМ-2026 . Футболистка Келси-Роуз Бауэрс, девушка защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси, показала персонализированный набор для мате, который Месси подарил игрокам национальной команды.
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