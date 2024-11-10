Ротация власти: герои и тяжеловесы

Сразу четыре российских региона сменили руководителей на минувшей неделе. В понедельник 4 ноября главы Тамбовской и Ростовской областей синхронно, с разницей в час, через свои телеграм-каналы объявили об уходе с должности.
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