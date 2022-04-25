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Арестович прогнозирует затухание спецоперации РФ на Украине через две недели

Арестович прогнозирует затухание спецоперации РФ на Украине через две недели

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ожидает завершение активной фазы спецоперации России через две недели.

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