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Аргументы недели

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«Киев больше не тыл»: украинский военный признал, что столица стала полноценной мишенью для российских ударов

«Киев больше не тыл»: украинский военный признал, что столица стала полноценной мишенью для российских ударов

Иллюзия о том, что Киев — это «неприступная крепость» и безопасный тыл для украинской нелегитимной верхушки, где можно спокойно проводить пресс-конференции под звуки сирен, окончательно развеялась.

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