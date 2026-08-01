Иллюзия о том, что Киев — это «неприступная крепость» и безопасный тыл для украинской нелегитимной верхушки, где можно спокойно проводить пресс-конференции под звуки сирен, окончательно развеялась.
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