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В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью

В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью

Нужно сделать все, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили удары по российской территории, а для этого надо выйти на западные границы Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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