Специалисты из Cognitive Pilot нашли способ ускорить обучение нейросети в 15-20 раз

Ученые создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок Ученые из России обнаружили способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они разработали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали РИА Новости в компании Cognitive Pilot.
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