Специалисты из Cognitive Pilot нашли способ ускорить обучение нейросети в 15-20 раз

Ученые создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок Ученые из России обнаружили способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они разработали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали РИА Новости в компании Cognitive Pilot.