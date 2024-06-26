Захарова: меры Москвы в отношении европейских СМИ были ответными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США, что ограничения Россией доступа к вещанию ряда средств массовой информации (СМИ) Евросоюза на своей территории являются ответом на действия европейцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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