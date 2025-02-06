БлокнотРУ Дональд Трамп, вероятно, окрыленный своими быстрыми победами над Колумбией и Панамой (за которой стоял Китай), решил подойти и к украинскому вопросу с точки зрения выгоды для США, как он ее понимает.
Трамп принял «план победы» Зеленского и дает Украине оружие: взамен США забирают недра
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Где ж он их будет брать, дол@ ёб? Хрен петуху, а не кемска волость🤣
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13 час.
АндрейБорков
Трамп это типичный барыга, спекулянт и деляга. Для него нет таких понятий как "порядочность", "частность" и "верность обязательствам", для него есть - ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА (не помните, кто такое говорил?) и ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ. Не чему удивляться.
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11 час.
A
Andrey
Дональду не уйтит с накатанной тропки, он торгаш, а значит - вор!
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9 час.
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