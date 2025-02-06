Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Столыпин провёл реформы. В итоге самодержавие лишилось главной своей опоры - крестьянской общины.Россия ежегодно т...
  • HotRS
    Надо было еще в начале века найти аналог нынешнего Соловьева. Возможно не было бы и 1905 года. Параллельно провести р...Россия ежегодно т...
  • виталий панов
    Таким чиновникам не место на руководящих постах!Их близко нельзя подпускать к кормушке власти!А по результатам её дея...Директор заставля...

Трамп принял «план победы» Зеленского и дает Украине оружие: взамен США забирают недра

Трамп принял «план победы» Зеленского и дает Украине оружие: взамен США забирают недра

БлокнотРУ Дональд Трамп, вероятно, окрыленный своими быстрыми победами над Колумбией и Панамой (за которой стоял Китай), решил подойти и к украинскому вопросу с точки зрения выгоды для США, как он ее понимает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Вершинин
Где ж он их будет брать, дол@ ёб? Хрен петуху, а не кемска волость🤣
Ответить
13 час.
АндрейБорков
Трамп это типичный барыга, спекулянт и деляга. Для него нет таких понятий как &quot;порядочность&quot;, &quot;частность&quot; и &quot;верность обязательствам&quot;, для него есть - ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА (не помните, кто такое говорил?) и ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ. Не чему удивляться.
Ответить
11 час.
A
Andrey
Дональду не уйтит с накатанной тропки, он торгаш, а значит - вор!
Ответить
9 час.
наверх