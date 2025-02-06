Трамп принял «план победы» Зеленского и дает Украине оружие: взамен США забирают недра

Где ж он их будет брать, дол@ ёб? Хрен петуху, а не кемска волость🤣

АндрейБорков

Трамп это типичный барыга, спекулянт и деляга. Для него нет таких понятий как "порядочность", "частность" и "верность обязательствам", для него есть - ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА (не помните, кто такое говорил?) и ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ. Не чему удивляться.