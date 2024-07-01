Режиссёр Бортко: Украинская «незалежность» – это сепаратизм

Владимир Карпов

Наконец-то я услышал от известного российского режиссёра Бортко то, о чём уже многократно высказывался в комментариях в интернете, а именно: почему УССР не признали сепаратистом при её самовольном выходе из СССР и провозглашении ею себя независимой страной ??? Ведь когда то же самое сделали республики Донбасса, то укры сразу же объявили их сепаратистами и вместе со многими западными странами не признали их суверенитет ...!!! То есть получается, что украм можно, а донбассцам - нельзя ??? Мне кажется, что этот вопрос исследован не в полной мере ... А для начала России следовало бы отказаться от признания такой искусственно созданной страны, как Украина, а также соответственно признать нелегитимными власти Украины и т.п.