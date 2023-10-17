Гражданам РФ рассказали об усиленной защите новых купюр 1000 и 5000 рублей

Банк России продемонстрировал новые банкноты номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей. В пресс-службе ЦБ РФ заметили, что купюры сохранили прежнюю цветовую гамму: 1000 рублей выполнена в бирюзовом цвете, 5000 рублей — в красном.
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