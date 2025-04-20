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Рассказываем, как одеться на выпускной бал в 2025 году, чтобы быть в тренде, но соблюдать дресс-код.

Рассказываем, как одеться на выпускной бал в 2025 году, чтобы быть в тренде, но соблюдать дресс-код.

﻿﻿С конца зимы количество поисковых запросов по теме «бальное платье» выросло до 200 000 конечно! Выпускной — первое большое событие в жизни каждой девушки, и в этот день она может в полной мере продемонстрировать свой вкус и чувство моды.

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