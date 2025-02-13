Politico узнало об опасениях Европы из-за переговоров Трампа и Путина по Украине

Телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность в Европе. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако европейские лидеры настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины.