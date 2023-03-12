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Судьи шоу «Маска» отправили домой любимицу Киркорова Даму Пик

Судьи шоу «Маска» отправили домой любимицу Киркорова Даму Пик

Участник в костюме Дамы Пик покинул шоу «Маска» в новом выпуске. Вместе с ним в номинацию попали Феникс и Скунс, последнего из которых от ухода спасли телезрители.

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