За сентябрь инфляция в Японии замедлилась до 3% год к году

Японское министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что за сентябрь инфляция в Японии составила 3% год к году и для сравнения, то в августе инфляция в этой стране была на уровне 3,2%, то есть в прошлом месяце она замедлилась.
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