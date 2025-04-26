Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Соединённые Штаты намерены настаивать на том, чтобы в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом Россия официально признала право Украины иметь собственные вооружённые силы и оборонную промышленность.
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