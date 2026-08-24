В Иране показали обновленный Shahed-136 с новыми антеннами

Иран впервые продемонстрировал на официальных кадрах обновленную версию дрона-камикадзе Shahed-136. Съемка велась на одном из подземных заводов, который посетили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи и исполняющий обязанности министра обороны бригадный генерал Маджид ибн Аль-Реза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии