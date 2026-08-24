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В Иране показали обновленный Shahed-136 с новыми антеннами

В Иране показали обновленный Shahed-136 с новыми антеннами

Иран впервые продемонстрировал на официальных кадрах обновленную версию дрона-камикадзе Shahed-136. Съемка велась на одном из подземных заводов, который посетили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи и исполняющий обязанности министра обороны бригадный генерал Маджид ибн Аль-Реза.

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