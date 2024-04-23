У рязанской пары родилась «королевская двойня»

У родителей появились мальчик и девочка. Для рязанцев это уже третий и четвёртый ребёнок. Новорождённых разного пола с давних времён называют «королевской двойней», так как считается, что это подарок для родителей – сразу и сын, и дочь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии