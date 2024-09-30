Ввести фильтрацию, отменить социальные льготы: в Приморье подняли вопрос мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ФедералПресс. Спикер Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко рассказал, почему миграционный вопрос уже «перезрел» и как нужно изменить соответствующее законодательство.
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