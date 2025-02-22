Здание новой больницы в Коротчаево готово на 70%

В отдаленном районе Нового Уренгоя готовят к сдаче крупный медицинский объект. Новая больница вошла в список из шести учреждений, старт которым был дан губернатором Дмитрием Артюховым во время Честного маршрута в 2022 году.
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