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Царьград

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Русские планируют в августе сэкономить до 17,8 тыс. рублей

Русские планируют в августе сэкономить до 17,8 тыс. рублей

Согласно исследованию "Выберу.ру", 37% русских в августе стремятся сократить необязательные расходы. 28% экономят на развлечениях, 24% реже посещают кафе, а 21% уменьшают траты на одежду.

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