Алтай стал одним из лидеров рейтинга лучших туристических направлений России

Средние оценки региона за четыре года увеличились во всех категориях Республика Алтай заняла второе место в народном рейтинге лучших туристических направлений России, на первом месте - Татарстан, на третьем - Байкал, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.