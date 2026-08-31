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Алтай стал одним из лидеров рейтинга лучших туристических направлений России

Алтай стал одним из лидеров рейтинга лучших туристических направлений России

Средние оценки региона за четыре года увеличились во всех категориях Республика Алтай заняла второе место в народном рейтинге лучших туристических направлений России, на первом месте - Татарстан, на третьем - Байкал, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

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