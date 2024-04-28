Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Господи,  сохрани Россию от геморроя, который уже начался сейчас - уже бьют нацики наших людей на улицах...Спаси, Сохрани и ...
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Спаси, Сохрани и Помилуй! От идеи посадить себе на шею украинских патриотов попахивает советчиной, на эти грабли мы уже наступали

Спаси, Сохрани и Помилуй! От идеи посадить себе на шею украинских патриотов попахивает советчиной, на эти грабли мы уже наступали

Да не дай Господь! - мое личное мнение. Илья Ремесло Плюсы этой идеи о переезде в Россию украинцев хорошо перечислены в посте уважаемых (не мной - прим.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
С хохлами как с таджиками и, как говорится, пипец... На долгие долгие годы. Евг. Р-Р.
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3 час.
Анатолий Анатольев
Их-ха того, что недобили в 45, погибает наш солдат сегодня, нельзя повторить ОШИБКУ!!!!! МОЧИТЬ!!!!!
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2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Господи,  сохрани Россию от геморроя, который уже начался сейчас - уже бьют нацики наших людей на улицах...
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11 мин.

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