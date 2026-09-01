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Царьград

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Украинский омбудсмен: обмен пленными с Россией проходит ежедневно

Украинский омбудсмен: обмен пленными с Россией проходит ежедневно

Ежедневные переговоры по обмену пленными ведутся между Россией и Украиной. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, последний обмен состоялся 24 августа, в результате чего восемь русских и семеро украинцев вернулись домой.

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