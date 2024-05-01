Алексей Петрович: "Не надо стесняться говорить правду"

В Молдове, несмотря на отсутствие в Конституции, есть молдавский язык, и, помимо румын, проживает ещё много других наций, и гражданам нашей страны в ходе всеобщей переписи населения не надо стесняться отвечать правду, не надо стесняться своих корней и своего народа.
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