Полиция Сербии в ходе масштабной операции выявила 4,5 тысячи нелегальных мигрантов

Сербская полиция провела масштабную операцию по противодействию нелегальной миграции с 27 октября.МВД республики объявило о том, что в приграничных районах было обнаружено 4,5 тысячи нелегальных мигрантов, оружие, более 1,5 тысячи патронов, сотни иностранных паспортов и наркотики.
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