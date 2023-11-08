Полиция Сербии в ходе масштабной операции выявила 4,5 тысячи нелегальных мигрантов

Сербская полиция провела масштабную операцию по противодействию нелегальной миграции с 27 октября.МВД республики объявило о том, что в приграничных районах было обнаружено 4,5 тысячи нелегальных мигрантов, оружие, более 1,5 тысячи патронов, сотни иностранных паспортов и наркотики.