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Фамилия Зеленского стала нарицательной в одной стране

Фамилия украинского лидера Владимира Зеленского в Венесуэле стала нарицательной. Комментируя позицию Гайаны по спорным водам, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал президента соседней страны Ирфаана Али «карибским Зеленским».

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