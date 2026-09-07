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В Пензе у бизнес-леди изъяли более 11,5 тысячи пачек «паленых» сигарет

В Пензе у бизнес-леди изъяли более 11,5 тысячи пачек «паленых» сигарет

Пензенские сыщики «накрыли» нелегальный бизнес 55-летней бизнес-леди, которая торговала «палеными» сигаретами.

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