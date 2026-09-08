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С начала года в Республике Алтай выявили 56 новых случаев ВИЧ-инфекции

С начала года в Республике Алтай выявили 56 новых случаев ВИЧ-инфекции

С начала 2026 года в Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев ВИЧ-инфекции. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года выявили 64 случая, говорится в публикации республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.

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