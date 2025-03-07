Железный купол Трампа для Америки

Амбициозные планы администрации Трампа по созданию общенациональной обороны заслуживают серьезного изучения с точки зрения их осуществимости — с точки зрения доступных и прогнозируемых технологий и затрат — и с точки зрения негативного влияния подобного развития на стабильность сдерживания.