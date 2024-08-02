Летнее приключение Море Шоу х EventyOn

Море веселья, танцев и отличное время в кругу семьи! 4 августа состоится совместное мероприятие для всей семьи от ведущего агентства концептуальных праздников «Море Шоу» и самой большой мультиформатной ивент-компании в России «EventyOn».
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