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Летнее приключение Море Шоу х EventyOn

Море веселья, танцев и отличное время в кругу семьи! 4 августа состоится совместное мероприятие для всей семьи от ведущего агентства концептуальных праздников «Море Шоу» и самой большой мультиформатной ивент-компании в России «EventyOn».

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