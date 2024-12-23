Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    Грс в Судже под контролем ВСУ? Просроченный вполне может доказать серьёзность намерений отказаться от транзита. Если ...Россия и Словакия...
  • Сергей Туренко
    А зачем губернатор требует эти материалы.Уж не боится что его след тоже там просматривается. Материалы должны передан...Кто нарушил прика...
  • Наталья Котельникова
    Если сели по полной бы Сердюков с Васильевой, много чего не было бы, многие наши СОЛДАТЫ живы были бы. Многое от это...СК возбудил дело ...

Летать с народом неприемлемо: депутат сахалинской думы устроил скандал в самолёте

Летать с народом неприемлемо: депутат сахалинской думы устроил скандал в самолёте

Александра Понажева вывели из салона из-за места на рейсе "Москва – Южно-Сахалинск".Депутата Сахалинской областной думы Александра Понажева сняли с рейса "Москва - Южно-Сахалинск" из-за возникшего конфликта на борту, сообщает телеграм-канал Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Еще один пидор.
Ответить
15 час.
Амара Карпова
Из грязи в князи🤮💩козла на разминирование минного поля!!!
Ответить
15 час.
владимир несмеев
Вот такие прыщи во власти способствуют недоверию населения к ней....
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх