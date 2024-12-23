Летать с народом неприемлемо: депутат сахалинской думы устроил скандал в самолёте

Александра Понажева вывели из салона из-за места на рейсе "Москва – Южно-Сахалинск".Депутата Сахалинской областной думы Александра Понажева сняли с рейса "Москва - Южно-Сахалинск" из-за возникшего конфликта на борту, сообщает телеграм-канал Mash.
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