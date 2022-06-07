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Конгресс изучает сокрытие администрацией Трампа зарубежных подарков

Конгресс изучает сокрытие администрацией Трампа зарубежных подарков

Global Look Press/Yuri Gripas/CNP/AdMedia Демократы в нижней палате Конгресса США приступили к расследованию возможного сокрытия сотрудниками администрации бывшего президента Дональда Трампа ценных подарков от представителей иностранных стран.

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