Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Криминалист Игнатов считает, что Саша Солдат мог выйти из колонии тайно

Криминалист Игнатов считает, что Саша Солдат мог выйти из колонии тайно

Киллер Ореховской группировки Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, мог выйти из колонии тайно, поскольку никогда не хотел никакой шумихи вокруг себя, сказал «Звезде» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

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