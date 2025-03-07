Человек под трансформатором

Госслужащие, которые отвечают за политику государства, вот уже много лет тычут меня лицом в грязь. Конечно, я хорошо понимаю, что непатриотично и некрасиво говорить негативно о своей стране в такой сложный период, когда наши ребята проливают кровь на фронтах СВО, противостоя «цивилизованному» Западу.