Хирургов из клиники Хайдарова отправили под домашний арест после смерти пациента

Суд отправил под домашний арест хирургов клиники Хайдарова после смерти пациента Следствие предъявило официальные обвинения заведующему клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Илье Елагину и его ассистенту Тамерлану Кадзаеву.
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