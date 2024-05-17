Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Придется изучить слово каравай... Ибо паляныця - это каравай из белой муки. И даже из высшего, не первого сорта. С ха...Харьковчане срочн...
  • Валерий
    Вообще по- русски круглый хлеб это каравай !!!Харьковчане срочн...
  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    У меня этот вопрос не выходит из головы давно. Откуда у этих паркетных  товарисчей такое количество наград?Грустная статья о...

Хирургов из клиники Хайдарова отправили под домашний арест после смерти пациента

Хирургов из клиники Хайдарова отправили под домашний арест после смерти пациента

Суд отправил под домашний арест хирургов клиники Хайдарова после смерти пациента Следствие предъявило официальные обвинения заведующему клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Илье Елагину и его ассистенту Тамерлану Кадзаеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх