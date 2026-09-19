40 Years Ago, Harry Potter Director Chris Columbus Created A Sci-Fi Show Nobody Remembers Today

In 1986, future Harry Potter director Chris Columbus had already found success with The Goonies and Gremlins, but he returned to TV to develop a sci-fi cartoon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым