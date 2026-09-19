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40 Years Ago, Harry Potter Director Chris Columbus Created A Sci-Fi Show Nobody Remembers Today

40 Years Ago, Harry Potter Director Chris Columbus Created A Sci-Fi Show Nobody Remembers Today

In 1986, future Harry Potter director Chris Columbus had already found success with The Goonies and Gremlins, but he returned to TV to develop a sci-fi cartoon.

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