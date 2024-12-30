Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит больше PvP-контента, режим “Орда” и много другого в 2...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит больше PvP-контента, режим “Орда” и много другого в 2025 годуИздатель Space Marine 2 компания Focus Entertainment рассказала о том, что ждет шутер Warhammer 40k в 2025 году, и если вы являетесь поклонником PvP-режимов игры, то вам понравится дорожная карта.