В Красноярском крае последние секунды жизни водителей грузовиков попали на камеру

На трассе Красноярск-Канск произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».«По предварительным данным, сегодня днем на 1002-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе водитель грузового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой.