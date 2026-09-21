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Газета.ру

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В Красноярском крае последние секунды жизни водителей грузовиков попали на камеру

В Красноярском крае последние секунды жизни водителей грузовиков попали на камеру

На трассе Красноярск-Канск произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».«По предварительным данным, сегодня днем на 1002-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе водитель грузового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой.

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