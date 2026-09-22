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Президент Аргентины усомнился в будущем Европы и назвал три реальных силовых блока в мире

Президент Аргентины усомнился в будущем Европы и назвал три реальных силовых блока в мире

Это США, Россия и Китай. В отношении Европы, по мнению первого лица Аргентины, большой знак вопроса, потому что неизвестно, чем обернутся для континента ее проблемы в сфере экономики, политики и демографии.

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