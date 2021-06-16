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  • Lehanaizhe
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    совет -не советуйте! будете во всем виноваты)))А вы бы дали в долг?
  • Елена игрик
    Просто делайте. На самые серьезные пороки есть срок абортирования - не пренебрегайте анализами. Чего выжидать?Очень хочу ребенк...

Звезды, которые изменились до неузнаваемости за последние полгода

Звезды, которые изменились до неузнаваемости за последние полгода

Знаменитости, чьи фигуры и стрижки успели измениться в 2021 году. Ты точно не узнаешь своих любимцев!В галерее смотри на музыкантов, актрис и певиц, которые не стали тратить время даром в этом году и решились на преображения: Дмитрий Маликов.

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