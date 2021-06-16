Звезды, которые изменились до неузнаваемости за последние полгода

Знаменитости, чьи фигуры и стрижки успели измениться в 2021 году. Ты точно не узнаешь своих любимцев!В галерее смотри на музыкантов, актрис и певиц, которые не стали тратить время даром в этом году и решились на преображения: Дмитрий Маликов.