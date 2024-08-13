Русский мужик заявился на концерт к Галкину*, высказал ему всё в лицо и подарил гвоздики

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Мария

Шатается Галкин по гейклубам. Алла нашла себе идеал. Дура она набитая. В 75 лет бросить родной дом, чтобы скитаться бомжом по зарубежным углам, ради молодого пидора. Растленная парочка. Не пускать подонков в Россию. Ведь будут проситься. Где они такую халяву найдут......