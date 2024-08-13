ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Тот самый русский мужик, который недавно высказал Артуру Смольянинову* на вокзале в Германии всё, что он о нем думает, снова отжигает.
Русский мужик заявился на концерт к Галкину*, высказал ему всё в лицо и подарил гвоздики
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Шатается Галкин по гейклубам. Алла нашла себе идеал. Дура она набитая. В 75 лет бросить родной дом, чтобы скитаться бомжом по зарубежным углам, ради молодого пидора. Растленная парочка. Не пускать подонков в Россию. Ведь будут проситься. Где они такую халяву найдут......
Ответить
4 час.
Ксения Фотина
"Растленная парочка" - ФАКТ! ОЧЕНЬ ВЕРНО!
Ответить
3 час.
М
Мария
Самое противное, что это растление продолжалось много лет с захваченного ими ТВ! Пропагандировали всякую гадость, ещё и деньги бешеные за это получали.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии