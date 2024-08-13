Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русский мужик заявился на концерт к Галкину*, высказал ему всё в лицо и подарил гвоздики

Русский мужик заявился на концерт к Галкину*, высказал ему всё в лицо и подарил гвоздики

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Тот самый русский мужик, который недавно высказал Артуру Смольянинову* на вокзале в Германии всё, что он о нем думает, снова отжигает.

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Комментарии
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М
Мария
Шатается Галкин по гейклубам. Алла нашла себе идеал. Дура она набитая. В 75 лет бросить родной дом, чтобы скитаться бомжом по зарубежным углам, ради молодого пидора. Растленная парочка. Не пускать подонков в Россию. Ведь будут проситься. Где они такую халяву найдут......
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4 час.
Ксения Фотина
&quot;Растленная парочка&quot; - ФАКТ! ОЧЕНЬ ВЕРНО!
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3 час.
М
Мария
Самое противное, что это растление продолжалось много лет с захваченного ими ТВ! Пропагандировали всякую гадость, ещё и деньги бешеные за это получали.
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2 час.

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